В Турции после почти двухлетнего перерыва начал работу новый посол США

ТАСС, 28 августа. Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд приступил к исполнению своих обязанностей в дипмиссии, которой последние 22 месяца руководил временный поверенный в делах. Как сообщила канцелярия президента Турции, дипломат в среду вручил главе государства Тайипу Эрдогану верительные грамоты.

В канцелярии указали, что до назначения на должность посла в Анкаре Саттерфилд с сентября 2017 по июнь 2019 года работал исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока. Также он занимал посты временного поверенного в делах дипмиссии в Каире и посла в Ливане. Владеет арабским и французским языками.

Его предшественник Джон Басс руководил дипмиссией США в Турции с октября 2014 по октябрь 2017 года. Во время его работы в Турции произошел скандал с задержанием сотрудника американского посольства в Анкаре по подозрению в причастности к деятельности путчистов из организации FETO. После этого Вашингтон приостановил выдачу виз турецким гражданам. Басс в свою очередь выступил с резкими заявлениями в адрес руководства республики, что вызвало критику со стороны Эрдогана. После этого Басс был отозван из Турции и назначен послом в Афганистане.