Болтон заявил, что США готовы присоединиться к усилиям по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. США готовы в любом возможном формате участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины. Об этом заявил в среду на брифинге в Киеве помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, подводя итоги своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что на этой встрече Зеленский высказался за подключение США к нормандскому формату.

По словам Болтона, вопрос о формате мирных переговоров обсуждался с французской и германской стороной на недавней встрече "большой семерки". "Они планируют организовать в будущем встречу в этом формате, - сказал он. - Но чтобы участвовать в таких встречах, к ним надо хорошо готовиться, опираться на какой-то опыт, на позитив, который был на предыдущих встречах. Если не было позитивных наработок на предыдущих встречах, то какой смысл их проводить".

При этом Болтон подчеркнул, что "США готовы любым способом присоединиться к усилиям на этом направлении". По его словам, "то, что происходит на Украине и в Крыму, не должно рассматриваться как чисто европейский конфликт". "Вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важным вопросом и для нас", - добавил помощник президента США.

Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский на встрече с Болтоном поблагодарил американскую сторону за "мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании в Донбассе".

Президент Украины в этой связи выразил надежду, что "США смогут в большей степени быть вовлеченными в переговорный процесс по Донбассу", и заявил, что "Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату".

Еще в ходе избирательной кампании Зеленский высказывался в пользу расширения нормандского формата. В качестве возможных новых участников он называл США и Великобританию. Вместе с тем в ходе недавних контактов между лидерами России, ФРГ и Франции была подчеркнута неизменность числа участников "нормандской четверки".

В заявлении МИД Франции, в частности, отмечалось, что Париж не изучает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет США. "Франция и Германия ведут регулярный диалог [по украинской проблеме] и действуют в тесном сотрудничестве со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Вопрос о расширении нормандского формата не стоит на повестке дня", - говорилось в заявлении.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер также сообщал, что к ним никто не обращался с предложением расширить нормандский формат.

Нормандский формат

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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