Демпартия Италии согласилась на формирование нового правительства во главе с Конте

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Демократическая партия (ДП) согласилась на формирование нового правительства Италии с "Движением "5 звезд" и во главе с Джузеппе Конте. Об этом заявил в среду после встречи с президентом Серджо Маттареллой секретарь партии Никола Дзингаретти.

"Мы поддерживаем инициативу формирования нового правительства", - сказал Дзингаретти, который до последней минуты вел переговоры с представителями "пятизвездных". Он не назвал имени ушедшего в отставку после развала предыдущей коалиции "Движения" с партией "Лига" премьера, однако известно, что сохранение его на посту главы кабинета было главным условием. Первоначально кандидатура Конте ДП, находившуюся до сих пор в оппозиции, не устраивала. Однако в итоге партия уступила "в интересах страны", как указал Дзингаретти.

"Нам нужно эффективное правительство, которое прервет предыдущую линию", - уточнил секретарь. Некоторые в ДП задаются вопросом, "как правительство Конте может прервать и отменить то, что сделало правительство Конте".

Маттарелла продолжит консультации до вечера. Все позиции уже известны: партии "Лига" и "Вперед, Италия" настаивают на том, что новое правительство - обман, а парламентское большинство "Движения" и ДП не отражает народного выбора, сделанного на парламентских выборах в марте 2018 года. Партия "Братья Италии" намерена устроить масштабный протест в день голосования о доверии новому кабинету.

Ожидается, что Маттарелла может пригласить Конте уже до конца дня, чтобы поручить формирование правительства. Его состав премьер должен будет представить в кратчайшие сроки. Образование нового большинства в парламенте позволит избежать проведения досрочных выборов.