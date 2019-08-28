Суд в Киеве арестовал экс-министра здравоохранения Богатыреву по делу о махинациях

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Киеве в среду арестовал Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины. Ход заседания транслировало Общественное ТВ.

"Применить <...> меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Срок содержания под стражей считать с 27.08 2019 года. Одновременно определить меру пресечения в виде залога размером 6 млн гривен", - огласил решение судья.

Во вторник Богатыреву задержали пограничники в аэропорту Жуляны по прибытии из Минска, так как она находилась в черном списке "одного из правоохранительных органов".

Экс-министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в частности при закупках лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По данным СМИ, она находилась за пределами Украины почти пять лет.