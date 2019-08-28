ЦИК Украины завершила регистрацию всех депутатов новой Верховной рады

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала оставшихся 29 депутатов парламента нового созыва, в числе которых Петр Порошенко и Святослав Вакарчук. Об этом в среду сообщила пресс-служба комиссии.

"По состоянию на 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов Украины: 225 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 199 - избранных в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в среду комиссия зарегистрировала оставшихся 29 народных депутатов, в том числе и экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и главу партии "Голос" Святослава Вакарчука.

В четверг Верховная рада IX созыва проведет свое первое заседание.