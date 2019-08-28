Итальянское Движение "5 звезд" заключило политическое соглашение с Демпартией

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Итальянское Движение "5 звезд" заключило политическое соглашение с Демократической партией (ДП) в целях формирования нового правительства с Джузеппе Конте во главе. Об этом объявил в среду лидер "Движения" Луиджи Ди Майо.

"Мы заключили политическое соглашение с ДП, чтобы Джузеппе Конте смог сформировать стабильное правительство на долгосрочную перспективу", - сказал Ди Майо. Он напомнил, что чуть более года назад именно его партия указала имя Конте. "Год назад я отказался от поста премьер-министра, и благодаря этому появилось наше правительство. Сейчас я сделал то же самое", - сказал Ди Майо.