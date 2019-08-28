Вышинский считает, что при Зеленском на Украине улучшится ситуация со свободой слова

"Я надеюсь, что ситуация точно будет меняться в лучшую сторону, поскольку администрация, офис президента Зеленского и его политическое окружение, депутаты, его партия декларируют приверженность демократическим ценностям, либертарианским ценностям. Я надеюсь, что свобода слова будет для них серьезной ценностью, а не просто пустыми словами, как для многих политиков времен Порошенко", - сказал он в интервью RT, трансляция которого велась видеоагентством Ruptly.

Также Вышинский уверен, что практика "такого широкого, иногда слишком широкого применения статей, связанных с нацбезопасностью, будет идти на убыль". "Не может быть даже просто, что называется, столько врагов страны внутри самой страны. Не могут люди так ненавидеть свою страну, чтобы только тем заниматься, что изменять ей. Не может такого быть, не верю я в это", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с безопасностью журналистов и свободой слова на Украине остается критической, несмотря на заявления властей. По ее словам, на данный момент Киев борется со свободой СМИ не только на Украине, но пытается распространять "свою пропаганду" в том числе на Россию "при понимании западных кураторов, непосредственном содействии внешних игроков".