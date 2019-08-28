Трамп обсудил с Дудой свой предстоящий визит в Польшу

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудил с польским президентом Анджеем Дудой свой предстоящий визит в Польшу.

"Президент Дональд Трамп ранее сегодня поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить их предстоящие встречи в Варшаве. Президент и первая леди [США Меланья Трамп] с нетерпением ждут своей поездки в Польшу, где они присоединятся к другим мировым лидерам, чтобы отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Визит Трампа в Польшу будет проходить с 31 августа по 2 сентября.