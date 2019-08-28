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Президент Италии передаст Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства

Джузеппе Конте Ricardo Ceppi/Getty Images
Описание
Джузеппе Конте
© Ricardo Ceppi/Getty Images

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства. Как объявил в среду пресс-секретарь главы государства Джованни Грассо, Конте приглашен в президентский Квиринальский дворец в четверг в 9:30 (10:30 мск).

"Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла пригласил доктора, адвоката Джузеппе Конте завтра в 9:30", - сказал Грассо.

Маттарелла завершил в среду консультации с политическими партиями. Две из них - Движение "5 звезд" и Демократическая партия (ДП) сообщили о договоренности сформировать новое парламентское большинство, которое подержит кабмин во главе с Конте.

Теги
ИталияМаттарелла, СерджоКонте, Джузеппе
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