В США заявили, что не стремятся к конфликту с Ираном и видят спад напряженности

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Вашингтон не стремится к конфликту с Ираном и видит спад напряженности в отношениях с Тегераном. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в среду, выступая на совместном с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом брифинге для журналистов в Пентагоне.

"Мы не ищем конфликта с Ираном, мы хотим взаимодействовать с ними по дипломатическим каналам <...> Целью операции Sentinel было избегать ситуаций, которые заставили бы нас сойти с этого пути и перейти на другой. В какой-то степени это было успешно, это хорошо, я не уверен, что готов говорить, что кризис позади, но пока все идет нормально", - сказал Эспер.

Он также выразил надежду, что иранская сторона согласится "поговорить и решить" проблемы.

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