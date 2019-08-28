NYT: военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана в июне текущего года уничтожило важную для Тегерана базу данных. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

По версии источников издания из числа официальных лиц США, в указанной базе была собрана разведывательная информация. Она якобы была нужна Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) для планирования атак на суда, проходящие в районе Персидского залива, в частности, "выбирать, на какой танкер и где напасть". В публикации утверждается, что военные США также повредили некоторые иранские системы связи и компьютерные сети. Киберкомандование якобы не стремилось нанести ущерб иранским системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам.

Как отмечает издание, военные США считают осуществленную кибератаку успешной. В материале заостряется внимание на том, что после 20 июня нападений на танкеры в указанном районе не было. Источники считают, что иранская сторона пока не смогла восстановить утраченные данные, а также возобновить работу ряда систем связи.

По сведениям издания, некоторые официальные лица полагают, что осуществлять кибератаку на иранские системы не следовало. Они подчеркивают, что КСИР в результате, вероятно, получил важные сведения о том, какими возможностями располагает Киберкомандование США. По мнению данных источников, примененные американскими военными методы в следующий раз могут не быть эффективными. Кроме того, информацию об атаке, как отмечает издание, могут получить Россия, Китай или КНДР, что позволит им лучше защитить свои компьютерные системы.

Источники газеты утверждают, что Иран регулярно осуществляет хакерские атаки против США, однако действия Киберкомандования не привели к росту их интенсивности.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, по свидетельству американского президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.