Reuters: Нигерия частично закрыла границу с Бенином

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Нигерия частично закрыла свою государственную границу с Бенином с целью ограничить поток контрабандного риса. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на нигерийские власти.

"Страна не может допустить контрабанду продуктов питания в таких угрожающих масштабах", - цитирует агентство заявление президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Глава государства отметил, что встретится с руководством Бенина и соседнего Нигера для принятия мер противодействия региональной контрабанде.

Бухари подчеркнул, что закрытие границы с Бенином носит "ограниченный характер" и призвано дать возможность силам безопасности навести порядок. После этого все пограничные службы вернутся к нормальной работе.

Нынешний шаг по борьбе с контрабандой риса сделан в рамках реализуемой руководством Нигерии программы достижения самообеспечения основными продуктами питания. По подсчетам правительства, импорт риса и пшеницы обходится Нигерии в 4 млрд долларов в год, а население страны, численность которого достигает 200 млн человек, в значительной мере зависит от привозных продуктов питания.

В этих условиях Бухари поставил задачу резко увеличить в стране производство аграрной продукции.