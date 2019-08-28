Министры обороны и главы МИД ЕС обсудят внешнеполитические вызовы для Евросоюза

ХЕЛЬСИНКИ/БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Министры обороны и министры иностранных дел 28 стран Евросоюза начнут в четверг двухдневную неформальная встречу в столице председательствующей в Совете ЕС Финляндии. Такие встречи проводятся в Евросоюзе ежегодно в конце августа - начале сентября. Их основная цель - провести первый обмен мнениями после летних каникул по последним событиям на международной арене. Для этих встреч готовится лишь примерная повестка дня: все министры могут свободно поднимать любые интересующие их темы, также не предполагается принятие практических решений.

Председательствовать на консультациях будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Финляндию представят министр обороны Антти Кайкконен и глава МИД Пекка Хаависто. Во встрече министров обороны также примет участие заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер.

Военный искусственный интеллект

Министрам обороны предстоит обсудить программу Постоянного структурированного оборонного партнерства ЕС (PESCO). Ее главной составляющей является масштабный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры ЕС: автомобильных и железных дорог, мостов, туннелей, чтобы они были технически способны обеспечивать быструю переброску тяжелой военной техники с запада на восток Европы. Помимо этого, PESCO включает проекты сотрудничества по созданию новых видов военной техники, а также новых кибернетических возможностей.

В этой связи министры обороны намерены затронуть тему создания систем искусственного интеллекта и обсудить с экспертами военные аспекты этой проблемы. Цель дискуссии - достичь более глубокого понимания возможностей и вызовов, которые искусственный интеллект может предложить в оборонном секторе. Во встрече примут участие представители НАТО и ООН.

Кроме того, на рабочей сессии в четверг главы военных ведомств стран ЕС рассмотрят влияние изменения климата на безопасность и оборону. Затем запланировано обсуждение темы безопасности на море, а завершится день дискуссией о гибридных угрозах совместно с главами МИД.

Мировые проблемы

Встреча глав МИД продолжится в четверг обсуждением ситуации на Большом Ближнем Востоке. В пятницу главной темой станет Арктический регион. Как отметил МИД Финляндии, "вследствие потепления климата Арктика будет приобретать все большую стратегическую значимость для Европы и глобально в следующие годы и десятилетия", поэтому, считают финские власти, "важно, чтобы ЕС уделял внимание этому региону как в своих внешних отношениях, так и во внутренней политике".

Отдельной темой, которую, по информации источников, министры намерены обсудить, станет снижение роли Запада на мировой арене, что наглядно демонстрируют кризис G7 и крайне слабые итоги последних саммитов этой организации. Дискуссия по этой теме останется за закрытыми дверями, о ней не предполагается говорить на итоговых пресс-конференциях встречи.

В пятницу главы МИД ЕС проведут отдельное заседание со своими партнерами из государств Западных Балкан.

Председательство Финляндии

Финляндия с 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза, которое продлится полгода и закончится 31 декабря. Финляндия будет председателем на встречах Совета ЕС в Брюсселе и Люксембурге и на неформальных встречах профильных министров стран ЕС в Хельсинки.

Целью неформальных встреч в Хельсинки, как пояснила канцелярия финского правительства, "является обсуждение актуальных вопросов ЕС". Финская сторона проведет шесть таких мероприятий, среди них - неформальные встречи министров окружающей среды, глав МИД и Минобороны.

Кроме того, за время финского председательства состоится также около 90 встреч различных рабочих групп и экспертов.

Председательство в Совете ЕС осуществляется по принципу ротации. Финляндия сменила на этом посту Румынию, а через полгода председательство перейдет к Хорватии.