СМИ: Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии

ТАСС, 29 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом последние события в Сирии. Об этом в четверг сообщило Анатолийское агентство.

По данным агентства, лидеры двух стран достигли согласия по вопросу защиты гражданского населения в сирийской провинции Идлиб. Они также условились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса.

Трамп и Эрдоган также затронули вопросы двусторонних отношений.

23 августа президент Турции заявил, что намерен обсудить с Дональдом Трампом по телефону в ближайшие дни ситуацию на северо-западе Сирии, где идет наступление правительственных войск. Он также добавил, что намерен создать "зону мира" на севере Сирии вдоль южной границы Турции.