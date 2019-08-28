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Кризис в Сирии

СМИ: Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии

Лидеры двух стран условились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса

ТАСС, 29 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом последние события в Сирии. Об этом в четверг сообщило Анатолийское агентство.

По данным агентства, лидеры двух стран достигли согласия по вопросу защиты гражданского населения в сирийской провинции Идлиб. Они также условились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса.

Трамп и Эрдоган также затронули вопросы двусторонних отношений.

23 августа президент Турции заявил, что намерен обсудить с Дональдом Трампом по телефону в ближайшие дни ситуацию на северо-западе Сирии, где идет наступление правительственных войск. Он также добавил, что намерен создать "зону мира" на севере Сирии вдоль южной границы Турции.

Теги
СШАТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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