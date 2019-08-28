Главы МИД Кубы и Канады обсудили в Гаване санкции США и ситуацию в Венесуэле

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в ходе своего визита на Кубу встретилась в Гаване с главой МИД карибской страны Бруно Родригесом Паррильей. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Венесуэле, состоянию двусторонних отношений и санкциям США в отношении острова. Об этом в среду сообщил глава кубинского дипведомства в Twitter.

"На встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд мы обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки. Я поблагодарил ее за поддержку противодействия экономической блокаде Кубы и закону Хелмса-Бёртона, а также выступил за скорейшую нормализацию работы посольства Канады на Кубе", - написал министр. Со 2 мая американские власти в соответствии с законом Хелмса-Бёртона от 1996 года разрешили своим гражданам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. ЕС и Канада позже выступили против экстерриториального применения односторонних мер в отношении Кубы и сочли их противоречащими международному праву.

Министр также добавил, что в вопросе ситуации вокруг Венесуэлы Куба поддерживает президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, и что "введение санкционных мер США против Венесуэлы наносит вред ее народу, процессу политического диалога и противоречит международному праву".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.