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Brexit

Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала более 1 млн подписей

Такое количество голосов было собрано менее чем за сутки
Описание
© AP Photo/Vudi Xhymshiti

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Петиция на сайте парламента Великобритании с требованием не допустить приостановки работы Палаты общин (нижней палаты законодательного органа) превысила в четверг отметку в 1 млн голосов. Коллективное обращение было зарегистрировано на сайте Вестминстера в среду после того, как премьер-министр Борис Джонсон решил приостановить работу парламента до 14 октября.

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"Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 [Лиссабонского договора о ЕС] срок [переговоров] не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза", - говорится в тексте петиции, которой понадобилось менее суток для того, чтобы набрать 1 млн голосов.

Скорость, с которой британцы подписывают петицию, объяснима - согласно проведенному в среду компаний YouGov опросу, лишь 28% респондентов поддерживают шаг премьер-министра. 47% выступают против приостановки работы парламента в подобных условиях на целый месяц. Всего в опросе приняли участие 5,7 тыс. человек.

Теперь правительство будет обязано отреагировать на коллективное обращение (после того, как она набрала 10 тыс. голосов), а позже она должна быть рассмотрена парламентом (после 100 тыс. голосов).

Вместе с тем, как показывает практика, петиции по Brexit, которых с момента референдума 2016 года было зарегистрировано несколько десятков, не в силах каким-то образом повлиять на процесс выхода из ЕС. Так, в начале года петиция за отмену Brexit набрала рекордные 6,1 млн подписей. Она была обсуждена в парламенте, однако ход подготовки к прекращению членства королевства в сообществе от этого никак не замедлился.

Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

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