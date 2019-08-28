Защита экс-президента Бразилии просит отменить приговоры политику на основании прецедента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003-2010) обратились в среду в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с требованием отменить решения нижестоящих инстанций, в соответствии с которыми политик отбывает тюремное наказание, и освободить его из-под стражи. Об этом сообщил телеканал Globo.

Основанием для обращения стало вынесенное днем ранее решение этого же высшего судебного органа государства, отменившего обвинительный приговор бывшему президенту бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras Алдемиру Бендине на основании допущенных процессуальных нарушений. Осужденный к семи годам и девяти месяцам тюрьмы за коррупционные преступления экс-функционер будет дожидаться повторного рассмотрения своего дела судом первой инстанции на свободе.

Изначально приговоры Бендине и Луле да Силве были вынесены одним и тем же судьей - Сержиу Мору, ныне занимающим пост министра юстиции и общественной безопасности. Беспристрастность и законность действий Мору при рассмотрении дел бывшего главы государства вызывает сомнение у многочисленных сторонников Лулы да Силвы, считающих своего лидера политическим узником.

Информационный портал The Intercept 10 июня опубликовал переписку бывшего судьи, в которой тот обсуждал и, как утверждает сайт, в нарушение закона координировал с гособвинителями уголовное расследование в отношении политика, приговоренного в итоге в 2017 к тюремному сроку. В тот момент экс-президент намеревался вновь баллотироваться на высший государственный пост, однако вердикт и последующее заключение под стражу поставили крест на этих планах. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле этого года Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.