Демократы в юркомитете Конгресса расследуют планы Трампа провести G7 на курорте во Флориде

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Демократы в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса начнут расследование планов президента Дональда Трампа провести следующий саммит Группы семи (G7) на принадлежащем ему курорте во Флориде Trump National Doral Miami Golf Resort. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя комитета Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк).

"Конституция требует, чтобы частные интересы президента Трампа и его официальные действия не пересекались друг с другом, и последние известия требуют изучения со стороны Конгресса. Юридический комитет Палаты представителей изучает обвинения в создании препятствий правосудию, коррупции и других злоупотреблениях властью со стороны Трампа в рамках расследования по процедуре импичмента", - сообщается в заявлении. "Комитет расширит ведущееся расследование и включит в него вновь открывшиеся факты, предприняв дополнительные шаги, в том числе проведет слушания и запросит дополнительные документы у Белого дома", - добавил Надлер.

По его словам, конфликт интересов в случае проведения саммита на принадлежащем Трампу курорте будет состоять в том, что президент США получит личную материальную выгоду от того, что иностранные государства будут оплачивать размещение своих делегаций. Кроме того, принадлежащие главе Белого дома компании в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата. Аналогичная критика в адрес Трампа уже звучала в связи с тем, что он использовал свое имение во Флориде Мар-а-Лаго для приема высокопоставленных гостей из-за рубежа, в частности председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Трамп заявил о том, что следующий саммит G7 может пройти во Флориде. Американский лидер подчеркнул, что курорт "Дорал" мог бы стать очень удобным вариантом, поскольку расположен практически в пяти минутах езды от международного аэропорта. "Дорал" занимает площадь около 3 кв. км, Трамп приобрел его в 2012 году за $150 млн. На курорте есть четыре поля для гольфа, гостиницы на несколько сотен номеров и конференц-зал площадью 2300 кв. м.