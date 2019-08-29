Премьер Австралии опроверг обвинения в том, что задержанный в Китае писатель был шпионом

СИДНЕЙ, 29 августа. /ТАСС/. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон опроверг обвинения в отношении задержанного в КНР австралийского писателя Ян Хэнцзюня в шпионаже в пользу Австралии. Об этом в четверг сообщил портал 9News .

"Предположения, что он [Ян Хэнцзюнь] действовал как шпион в пользу Австралии, абсолютно неверны. Мы продолжим защищать и поддерживать нашего гражданина, как мы это делали раньше и делаем сейчас. Мы не приносим извинений за то, что вступились за одного из наших граждан", - цитирует Моррисона портал.

Также премьер отметил, что он уважает суверенитет Китая, но рассчитывает на то, что его власти будут неукоснительно следовать нормам правосудия в отношении гражданина Австралии. "Мы ожидаем, что с ним будут обращаться надлежащим образом и его права человека будут соблюдаться", - подчеркнул Моррисон.

Австралийские официальные лица посетили Ян Хэнцзюня в Пекине во вторник, и с их помощью он передал обращение к главе правительства Австралии с просьбой помочь ему вернуться домой.

Австралийско-китайский писатель Ян Хэнцзюнь - критик Коммунистической партии Китая, ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января, когда он, прибыв из США в Китай, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в социальных сетях.

24 января представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании властями Китая Ян Хэнцзюня по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности Китая. 27 августа Ян Хэнцзюню были официально предъявлены обвинения в шпионаже.