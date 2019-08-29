Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. Об этом в среду сообщила газета "Политико" со ссылкой на источник в администрации президента США.

По данным газеты, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Отмечается, что среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Политико" поясняет, что на время пересмотра средства будут заморожены. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа. "У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", - отмечено в заявлении представителя комитета. Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет 1,5 млрд долларов.