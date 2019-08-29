Парламент Гонконга назвал появление армейских грузовиков в городе демонстративным жестом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 августа. /ТАСС/. Появление военных грузовиков минувшей ночью на улицах Гонконга носит демонстративный характер и является своего рода предостережением со стороны Пекина участникам протестных акций. Такое мнение в четверг высказал в радиоэфире депутат Законодательного совета от продемократической Гражданской партии Деннис Квок.

"Я не верю, что это лишь рутинная ротация, принимая во внимание нынешнее крайне чувствительное время. Думаю, это целенаправленный жест со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК), чтобы дать понять или предупредить жителей Гонконга о возможности своего развертывания", - отметил парламентарий.

Квок выразил мнение, что использование вооруженных сил для подавления протестов в Гонконге "станет катастрофой" для города.

Минувшей ночью в ряде районов мегаполиса были замечены колонны армейских грузовиков. Официальное китайское информагентство Синьхуа объяснило это "плановой ротацией" личного состава постоянно расквартированного здесь гарнизона НОАК. В свою очередь представитель пресс-службы гарнизона подполковник Хань Ю отметил, что это обычная, уже 22-я ротация с момента размещения в 1997 году контингента НОАК в этом специальном административном районе. Она осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Центрального военного совета КНР и действующим законодательством.

В последние две-три недели здесь циркулируют слухи о том, что Китай сосредоточил в соседнем с Гонконгом Шэньчжэне большое количество военизированных формирований и бронетехники и в любой момент может привлечь армейские подразделения для наведения общественного порядка в городе в случае разрастания массовых беспорядков.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.