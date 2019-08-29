Посол Республики Корея в США заявил о прочности двустороннего военного союза

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Военный союз Республики Корея и США остается прочным несмотря на выход Сеула из соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией (GSOMIA). Как сообщает в четверг телеканал YTN, об этом заявил в среду на пресс-конференции в Вашингтоне южнокорейский посол в США Чо Юн Чжэ.

По его словам, американская сторона довела до южнокорейского правительства свою позицию относительно желательности возобновления GSOMIA, выразив озабоченность и разочарование решением прекратить действие этого договора. "Несмотря на это, Сеул в очередной раз подтверждает приверженность военному альянсу с США и готовность продолжать сотрудничество в области безопасности", - подчеркнул посол.

Ранее министр обороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность выходом Южной Кореи из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией.

Сеул и Токио подписали договор об обмене разведданными в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР и информации гуманитарного характера. Токио в ответ делится с Сеулом сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам. Соглашение продлевалось автоматически каждый год. Однако 22 августа Республика Корея приняла решение выйти из договора под предлогом того, что он перестал отвечать ее национальным интересам.