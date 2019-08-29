Главы Минобороны ЕС могут обсудить в Хельсинки отправку миссии ЕС в Персидский залив

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Вопрос направления миссии ЕС по наблюдению за безопасностью в Персидский залив может стать одной из тем, которые министры обороны стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Хельсинки. Об этом сообщил журналистам глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен в четверг по прибытии на встречу.

"Может быть. Посмотрим. Лучше сказать об этом после дискуссий. У нас будет пресс-конференция, там мы и скажем", - отметил Кайкконен, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться отправка миссии.

"У нас в повестке есть тема безопасности на море. Поэтому не исключено, что кто-то из моих коллег захочет обсудить ситуацию в Персидском заливе", - также указал финский министр.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас после этого заявил, что переговоры о европейской миссии по наблюдению за безопасностью в Персидском заливе находятся на начальной стадии.