НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам ядерных держав провести встречу в Нур-Султане для обсуждения проблем международной безопасности.

"Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость, сделать решительный шаг в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут прежде всего руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле, руководителям США, России, Китая и других ядерных держав и договариваться, как это неоднократно происходило в истории", - сказал Назарбаев, выступая в четверг на церемонии присуждения Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.

Он отметил, что главы крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества. "Мне кажется, что сейчас такое время сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Назарбаев предложил выстроить новую систему контроля над ядерным оружием в мире.

"Необходимо пересмотреть архаичную концепцию стратегической стабильности на основе ядерного оружия. Следует также выстроить новую систему контроля над ядерным вооружением. В итоге важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений", - сказал Назарбаев, выступая в четверг на церемонии присуждения Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.

Он отметил, что крайне актуальным является вопрос о внедрении эффективной системы юридически обязательных гарантий безопасности со стороны ядерных держав. "Гарантии безопасности должны быть предоставлены государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, а также имеющим безъядерный статус. Без этой меры ждать прекращения попыток обрести ядерное оружие со стороны пороговых стран является как минимум наивным. То есть, мы, ядерные страны, будем сохранять и совершенствовать ядерное оружие, а вы все, уничтожьте и запретите. Нереально. Несправедливо", - подчеркнул первый президент Казахстана.

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