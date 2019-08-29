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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Зариф заявил, что Иран планирует ускорить процесс по освобождению танкера Stena Impero

Министр иностранных дел Ирана отметил, что впредь Тегеран "не будет снисходителен к судам в Персидском заливе, которые нарушают закон"

ТАСС, 29 августа. Иран планирует ускорить процесс по освобождению британского танкера Stena Impero, который был задержан в Персидском заливе. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время общения с журналистами в Куала-Лумпуре.

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"Мы ускорим судебный процесс в отношении британского танкера, который в настоящее время находится у нас под стражей", - цитирует Зарифа агентство Reuters. Он добавил, что впредь "Иран не будет снисходителен к судам в Персидском заливе, которые нарушают закон".

20 августа Иранский суд приступил к рассмотрению дела британского танкера Stena Impero.

В среду Зариф прилетел с официальным визитом в Малайзию, где рассчитывает обсудить с политиками этой страны вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений.

Теги
ИранЗариф, Мохаммад ДжавадЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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