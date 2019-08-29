Полиция Гонконга запретила проведение антиправительственного митинга 31 августа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга не одобрила заявку на проведение крупного антиправительственного митинга в субботу, 31 августа. Об этом в четверг сообщил представитель организаторов мероприятия из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" Джимми Шам.

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Решение о запрете шествия мотивировано соображениями общественной безопасности с учетом недавних беспорядков, которыми сопровождались аналогичные акции в прошлые выходные.

"Протестующие не только прибегали к насильственным действиям, поджогам и блокированию дорог, но и использовали бутылки с зажигательной смесью, металлические шары, прутья, кирпичи, копья и другое самодельное оружие для совершения актов вандализма в крупных масштабах и противоправных действий, которые привели к подрыву порядка и ранениям людей", - поясняется в запретительном документе полиции.

Организаторы акции планировали провести массовое шествие от делового центра города к канцелярии центральных властей КНР в этом специальном административном районе. Представители Гражданского фронта за права человека выразили намерение обжаловать решение правоохранительных органов о запрете мероприятия.

С 9 июня здесь продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.