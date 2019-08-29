СМИ: в портах на западе Индии объявили тревогу

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Все порты в западном индийском штате Гуджарат приведены в состоянии повышенной готовности после получения информации о том, что отряд пакистанских спецназовцев намерен проникнуть на индийскую территорию. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По этим данным, Береговая охрана Индии получила информацию о том, что отряд пакистанского морского спецназа готовится пройти в Индию со стороны залива Кач в Аравийском море на территории Гуджарата. Всем портам на побережье и кораблям рекомендовано принять максимальные меры безопасности.

Более подробной информацией телеканал пока не располагает.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.