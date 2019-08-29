Верховная рада нового созыва начала работу

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады в четверг собрались на торжественное заседание по случаю начала работы парламента IX созыва. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего в сессионном зале был исполнен государственный гимн.

После этого народные избранники приняли присягу на верность Украине. Ее текст по традиции зачитал старейший депутат - 78-летний представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлий Иоффе, который участвует в работе Рады в течение шести созывов. После присяги в Раде в исполнении хора прозвучала "Молитва за Украину".

На торжественном заседании присутствовали глава государства Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, а также гости, среди которых все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, и председатели парламента Украины, представители ПАСЕ, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом на заседание не были допущены журналисты.

Затем Парубий объявил технический перерыв до 13:00 и пригласил народных избранников подписать текст присяги и передать его в секретариат парламента. После чего депутатам выдадут удостоверения и нагрудные значки.

Как ожидается, в 13:00 в сессионном зале откроется первая сессия Рады нового созыва. В повестке дня 27 вопросов, в частности, формирование временного президиума, создание фракций и групп. Кроме того, депутаты планируют заслушать уходящего спикера, выбрать нового спикера и его заместителей. В повестке также доклады подготовительной рабочей группы, распределение комитетов, определение формата согласительного совета и освещения работы парламента, назначение нового правительства, министров, главы Службы безопасности Украины, а также согласие на назначение нового генерального прокурора.

Кроме того, на этом заседании Зеленский выступит с внеочередным посланием к народным депутатам о внутреннем и внешнем положении страны.