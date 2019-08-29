Болтон заявил, что Путин не желает возвращаться в G8 без согласия его участников

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G8 не является самоцелью для президента Владимира Путина. Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге по итогам состоявшейся здесь встречи с премьером Молдавии Майей Санду.

"Что касается G7, как сказал президент Трамп, он обсудил это с коллегами. Были высказаны разные точки зрения, решений принято не было. Вчера президент Путин сам сказал, что не хочет входить в какую-либо группу, все члены которой не хотели бы его вступления", - сказал Болтон.

Как сообщил во вторник телеканал CNN, Трамп на саммите Группы семи во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы, согласие с ним выразил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение в G8 для Москвы не является самоцелью. Многие вопросы эффективнее решать в формате G20, пояснил Песков. Как он напомнил, Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах. 26 августа Песков добавил, что в Кремле не считают возможным возвращаться к формату "большой восьмерки" без консенсуса всех стран Группы семи.