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Министр обороны Австрии заявил, что не считает Россию главным источником киберугроз

Томас Штарлингер отметил, что угрозы кибербезопасности для Евросоюза исходят со всего мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Австрия считает, что угрозы кибербезопасности для ЕС исходят со всего мира, а не конкретно от России. Об этом заявил в четверг австрийский министр обороны Томас Штарлингер перед неформальной встречей министров обороны и министров иностранных дел Евросоюза в Хельсинки.

"Можно сказать, что это происходит вокруг нас на 360 градусов", - сказал министр в ответ на вопрос журналистов, считает ли он Россию главным источником опасности в сфере киберугроз.

При этом министр отметил, что основными современными гибридными угрозами являются кибератаки и попытки влияния на общественное мнение.

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