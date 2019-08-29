Футбольная война на Балканах: сербы поставили перед стадионом танк, а хорваты — трактор

Известная максима, утверждающая, что спорт — это замена войны в мирное время, находит полное подтверждение на Балканах. Жители стран региона, пострадавшего от кровавых конфликтов 90-х, ищут в спорте не только и не столько отдых и разгрузку, сколько возможность реванша за прошлые поражения. Из года в год футбольные матчи между Сербией и Хорватией, ватерпольные битвы между Черногорией и Сербией, а также сражения в баскетболе и волейболе (балканские страны традиционно сильны в этих видах) оканчиваются не только праздником для болельщиков, но также и политическими скандалами. В этом году вновь не обошлось без обострения отношений между соседями. На этот раз — между Сербией и Хорватией, где политические элиты начали готовиться к выборам и не брезгуют "разогревом" электората нападками на соседа. Поводом для очередной серии сербско-хорватского сериала "Ближайшие соседи — лучшие враги" стал выход белградского клуба "Црвена Звезда" в Лигу чемпионов. Особенностью сегодняшнего обострения стало то, что собственно хорватские и сербские команды на поле не встречались. Для выхода в лигу сильнейших команд Европы белградский клуб должен был достойно выступить в двух встречах со швейцарским "Янг Бойз". Казалось бы, какая хорватам разница, как играют швейцарцы? Однако принцип "болеть против" не просто сработал в полную силу, но еще и привел к драматическим инцидентам. Нападение в Книне

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21 августа "Црвена Звезда" играла свой первый матч со швейцарцами. Естественно, за состязанием наблюдали не только жители Сербии, но и сербы на всей территории бывшей Югославии. В небольшой деревне под городом Книн (Хорватия) сербская семья смотрела игру в местном кафе. В этот момент в заведение ворвалось около десяти человек в масках, которые стали избивать сербов, включая женщин и подростков. Нападение вызвало бурю негодования в Белграде, масла в огонь подливал тот факт, что хорватская полиция с явной прохладцей взялась за расследование. Нападение произошло в болевой точке сербского национального сознания. Город Книн с 1991 по 1995 год являлся столицей провозглашенного на территории Хорватии сербского государства Сербская Краина, появившегося после отделения Хорватии от Югославии. Танк в Белграде Сербские фанаты прекрасно поняли сигнал от соседей и немедленно ответили: к следующему матчу со швейцарцами перед стадионом "Райко Митич" в Белграде был установлен настоящий танк. Причем не просто танк, а Т-55, ставший символом победы сербов над хорватами в кровопролитной осаде Вуковара в 1991 году. Машину украшала красно-белая символика ФК "Црвена Звезда".

Описание Танк Т-55 перед стадионом "Райко Митич" в Белграде © AP Photo/Darko Vojinovic

Теперь пришла очередь Загреба громко возмущаться "прославлением великосербской агрессии". Шум также подняли прозападные СМИ в Белграде, призывая завести дело по факту появления танка в центре города. В ответ глава МВД Небойша Стефанович выступил с заявлением, что танк-де является не танком, у него нет мотора, поэтому это "макет, напоминающий танк". Следовательно, дела полиция заводить не будет, так как оснований для этого нет. Трактор в Загребе Разумеется, хорваты не смогли оставить это без ответа. Фанаты загребского "Динамо" перед входом на свой стадион "Максимир" установили... трактор. Казалось бы, что за ответ? Но ответ был очень болезненным и попал в цель. Существование непризнанного государства Сербская Краина окончилось в результате военной операции хорватской армии "Буря". В 1995 году Загреб собрал в кулак все силы и неожиданным ударом выбил военизированные формирования сербов со своих позиций. Вслед за армией, спасаясь от резни, свои дома оставили несколько сотен тысяч сербов из Краины. Кадры бесконечных колонн мирных жителей, двигающихся к Белграду со всем своим скарбом на лошадях, машинах и тракторах, стали символом трагедии Сербской Краины. Таким образом, установив трактор на площади, хорваты напомнили соседям, чем кончилась сербская победа в Вуковаре. О спорт, ты — мир?

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