Китай направит на учения в Россию 1,6 тыс. солдат

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направит в Россию 1,6 тыс. военнослужащих и около 30 вертолетов и самолетов для участия в учениях "Центр-2019". Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР.

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"Объединенная группировка будет сформирована из сил Западной зоны боевого командования НОАК. В нее войдут около 1,6 тыс. военнослужащих, 300 видов вооружения и около 30 самолетов и вертолетов", - сказал он.

Старший полковник Жэнь Гоцян также добавил, что совместное патрулирование самолетами стратегической авиации Китая и России не направлено против третьих стран и позволяет углубить взаимодоверие между вооруженными силами двух государств.

"Во время полета самолеты вооруженных сил двух стран строго соблюдали положения международного права и не входили в воздушное пространство других государств", - указал он.

"Отношения стратегического партнерства и сотрудничества Китая и России в новую эпоху придерживаются принципов неприсоединения к блокам и неконфликтности, они не направлены против третьих стран. Первое воздушное патрулирование стратегических сил Китая и России повысило уровень стратегической координации и слаженности действий. Оно позволило также укрепить стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, повысить их готовность вместе реагировать на различные угрозы безопасности. Это также внесло свой вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности", - резюмировал официальный представитель оборонного ведомства.