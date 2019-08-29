Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции. Об этом Болтон сообщил в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

"Что касается моего визита в Белоруссию, важно, чтобы мы пообщались с руководством этой страны. На них наложены санкции по причинам, которые вы знаете. И мы подумали, что в свете того, что мы слышим из Москвы, важным поехать в Белоруссию и побеседовать", - сказал Болтон.

По информации посольства США в Минске, у Болтона запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.