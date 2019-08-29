МИД Белоруссии подтвердил намеченный на 29 августа визит Болтона в Минск

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет 29 августа в Минск с визитом, где проведет ряд встреч на высшем уровне. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"29 августа состоится визит в Республику Беларусь советника президента США по национальной безопасности посла Джона Болтона. Запланированы встречи на высшем уровне и переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности", - отметил пресс-секретарь.