Пресс-служба посольства США в Варшаве не располагает данными о встрече Трампа и Зеленского

ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Пресс-служба посольства США в Варшаве не располагает информацией о готовящейся встрече в Польше президентов Соединенных Штатов и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Мне об этом ничего не известно", - сказала в четверг корреспонденту ТАСС представительница пресс-службы американского посольства.

В посольстве Украины в свою очередь также не стали отвечать на вопрос о возможной встрече двух лидеров, рекомендовав обратиться в администрацию украинского президента.

Не удалось получить информацию по этой теме и в польском Президентском дворце. "Канцелярия президента Польши не отвечает за организацию встреч лидеров других стран", - указали в пресс-службе польского президента Анджея Дуды.

Как сообщило агентство Reuters, во вторник в Киеве помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп и Зеленский могут провести встречу в Польше, где глава вашингтонской администрации будет находиться в конце августа - начале сентября для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября).

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в середине августа, что короткая встреча Трампа и Зеленского возможна в ближайшие недели в Варшаве, а через месяц или два состоится полноценный визит украинского лидера в США. Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в свою очередь сообщала, что во время возможной встречи в Польше президенты США и Украины могут подписать ряд документов.