Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии

РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства. Об этом в четверг по итогам их встречи сообщил пресс-секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

"Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла принял сегодня доктора адвоката Джузеппе Конте и передал ему мандат на формирование правительства. Конте принял его и обещал в ближайшее время сообщить о результатах", - сказал он.

Маттарелла завершил в среду консультации с политическими партиями. Две из них - Движение "5 звезд" и Демократическая партия (ДП) - сообщили о договоренности сформировать новое парламентское большинство, которое поддержит кабмин во главе с Конте.