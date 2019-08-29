{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минск и Брюссель пока не завершили все процедуры для подписания визового соглашения

Как рассказали в МИД Белоруссии, упрощение визовых процедур должно произойти в обозримой будущем

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Евросоюз движутся к заключению соглашений об упрощении визовых формальностей и о реадмиссии, но пока сторонами не завершены необходимые для подписания документов процедуры. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Как уже неоднократно заявлялось, мы с европейскими партнерами совместно движемся к заключению соглашения об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. В настоящее время необходимые для подписания процедуры сторонами еще не завершены", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Вместе с тем мы по-прежнему исходим из того, что наши ти ", - уточнил он.

Белоруссия и ЕС с ноября 2014 года провели несколько раундов консультаций по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. В середине мая нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что стороны практически достигли соглашений. По его словам, стороны смогут завершить работу в ближайшее время, до подорожания шенгенской визы (до февраля 2020 года).

Теги
Белоруссия
Ереванский суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-министра финансов Армении
Гагика Хачатряна подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий
Читать полностью