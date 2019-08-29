Минск и Брюссель пока не завершили все процедуры для подписания визового соглашения

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Евросоюз движутся к заключению соглашений об упрощении визовых формальностей и о реадмиссии, но пока сторонами не завершены необходимые для подписания документов процедуры. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Как уже неоднократно заявлялось, мы с европейскими партнерами совместно движемся к заключению соглашения об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. В настоящее время необходимые для подписания процедуры сторонами еще не завершены", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Вместе с тем мы по-прежнему исходим из того, что наши ти ", - уточнил он.

Белоруссия и ЕС с ноября 2014 года провели несколько раундов консультаций по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. В середине мая нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что стороны практически достигли соглашений. По его словам, стороны смогут завершить работу в ближайшее время, до подорожания шенгенской визы (до февраля 2020 года).