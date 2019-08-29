Минск считает неверным подход Варшавы к приглашению на мероприятия 1 сентября

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. МИД Белоруссии считает неверным разделять вклад стран бывшего СССР в победу над нацизмом и избирательно подходить к приглашению на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

"Именно все без исключения народы бывшего СССР внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом", - подчеркнул Глаз. Он попросил "не заниматься какой-то конспирологией" по поводу отсутствия на мероприятиях в Варшаве президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход", - сказал Глаз. Он напомнил, что Белоруссию на мероприятиях в Варшаве будет представлять белорусский посол в Польше. "

"Для нас участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября - дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны", - отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии.