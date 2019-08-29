Меркель напомнила о формуле двух государств для решения палестино-израильского конфликта

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за урегулирование палестино-израильского конфликта в соответствии с принципом "два государства для двух народов". Об этом она заявила в четверг в Берлине перед переговорами с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"Мы будем говорить о ситуации на палестинских территориях. Диалог будет строиться на том, что должно быть политическое решение, которое приведет к тому, что палестинские и израильские народы смогут жить в мире", - сказала канцлер.

По ее словам "это возможно лишь" на основании принципа двух государств. "Это должно оставаться целью, пусть эта цель кажется все более трудной для достижения", - отметила глава германского кабмина.