"Черный день для Великобритании". Зачем Джонсон приостановил работу парламента?

Приостановка работы Палаты общин может, с одной стороны, стоить Борису Джонсону премьерства, а с другой — стать гарантом того, что 31 октября Великобритания все же покинет состав Европейского союза. ТАСС объясняет, зачем понадобился этот маневр и что он означает для Brexit.
Что произошло?
28 августа Джонсон сообщил о том, что британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. Таким образом, парламентарии вернутся с летних каникул, как и было запланировано, 3 сентября, чтобы возобновить сессию парламента, начатую еще при прошлом премьер-министре Терезе Мэй. После чего с 9 сентября сессия будет приостановлена и возобновится лишь в октябре.
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента. 14 октября она должна выступить с тронной речью, в которой монарх по традиции представляет программу деятельности правительства на предстоящий парламентский год.
Это вообще законно?
Да, отсрочка с тронной речью королевы — обычная практика в ситуации, когда новый кабинет министров должен сформулировать свои приоритеты. Однако в нынешней ситуации, когда до выхода королевства из ЕС остается чуть более двух месяцев, это можно расценивать как попытку премьера не дать законодателям возможности остановить Brexit (особенно — Brexit без сделки).
Сам Джонсон это отрицает. По его словам, у парламентариев будет достаточно времени для того, чтобы выразить свое мнение по законодательной повестке дня, которую предложит правительство. Палата общин сможет обсудить программу правительства, в том числе его подход к реализации Brexit, в преддверии саммита ЕС 17–18 октября, а затем проголосовать 21 и 22 октября.
"Если мне удастся договориться о сделке с ЕС, парламент тогда получит возможность до 31 октября принять законопроект, необходимый для ратификации сделки", — заявил премьер.
Что говорят оппоненты Джонсона?
Парламентарии от оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике действия Джонсона. Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу назвал происходящее "конституционным произволом". Первый министр Шотландии Никола Стерджен предположила, что 28 августа "войдет в историю как черный день для британской демократии".
У депутатов после возвращения с летних каникул будет всего несколько дней, чтобы как-то отреагировать на маневр Джонсона. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обещал, что лейбористы вынесут на рассмотрение парламента законодательную инициативу, чтобы помешать планам Джонсона, а затем "в определенный момент" поставят вопрос о вынесении правительству вотума недоверия. Он также написал письмо Елизавете II и запросил встречу с ней.
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала более 1 млн подписей. Согласно проведенному в среду компанией YouGov опросу, лишь 28% респондентов поддерживают шаг премьер-министра. 47% выступают против приостановки работы парламента в подобных условиях на целый месяц. Всего в опросе приняли участие 5,7 тыс. человек.
Что произойдет, если вопрос о вотуме недоверия будет вынесен на голосование?
Вотум недоверия выносится простым большинством голосов. Это значит, что проголосовать против кабинета министров и его главы должна будет и Консервативная партия, обладающая шатким, но все же большинством в нижней палате. Уверенности, что тори решат избавиться от Джонсона, рискнув упустить из рук власть, нет.
Даже если кабинету Джонсона будет вынесен вотум недоверия, он может пойти на проведение досрочных выборов, на которых настаивает оппозиция. Нельзя исключать, что такой вариант устроит и самого Джонсона. Одержав победу на выборах, политик, пришедший к власти в результате внутрипартийного голосования после отставки Мэй, не только заручится мандатом от избирателей, но и получит его на полные пять лет, а не до 2022 года, как сейчас.
Кроме того, подготовка к досрочным выборам наверняка растянется до даты Brexit, которая намечена на 31 октября. Страна будет находиться без парламента (он распускается на 25 дней для предвыборной агитации депутатов), соответственно, никто не сможет более остановить выход Великобритании из ЕС.
Как на происходящее отреагировали ЕС и США?
Еврокомиссия не стала комментировать действия Джонсона, назвав это "внутренней процедурой Великобритании".
Президент США Дональд Трамп считает, что Корбину будет сложно добиться вотума недоверия кабинету Джонсона. "Особенно в свете того, что Борис — это именно тот, кто нужен Соединенному Королевству, и тот, кто окажется отличным [лидером]", — написал он, добавив: "Люблю Великобританию".