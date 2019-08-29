"Черный день для Великобритании". Зачем Джонсон приостановил работу парламента?

Да, отсрочка с тронной речью королевы — обычная практика в ситуации, когда новый кабинет министров должен сформулировать свои приоритеты. Однако в нынешней ситуации, когда до выхода королевства из ЕС остается чуть более двух месяцев, это можно расценивать как попытку премьера не дать законодателям возможности остановить Brexit (особенно — Brexit без сделки).

Сам Джонсон это отрицает. По его словам, у парламентариев будет достаточно времени для того, чтобы выразить свое мнение по законодательной повестке дня, которую предложит правительство. Палата общин сможет обсудить программу правительства, в том числе его подход к реализации Brexit, в преддверии саммита ЕС 17–18 октября, а затем проголосовать 21 и 22 октября.

"Если мне удастся договориться о сделке с ЕС, парламент тогда получит возможность до 31 октября принять законопроект, необходимый для ратификации сделки", — заявил премьер.