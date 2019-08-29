В Киргизии создали госкомиссию для изучения ситуации во время задержания Атамбаева

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал документ о создании государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся 7-8 августа нынешнего года в селе Кой-Таш, где в это время происходило силовое задержание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщила в четверг пресс-служба киргизского правительства.

"Образована государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, данное распоряжение премьера подписано "в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года". "Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша (Верховного Совета) Кыргызской Республики", - отмечает пресс-служба. Комиссию возглавил вице-премьер Жениш Разаков, в ее состав также включены депутаты, представители местных органов власти и общественные деятели.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление. В ходе операции погиб один сотрудник спецназа, за время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

По решению суда экс-президент Киргизии, который был доставлен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности республики, был арестован минимум до 26 октября текущего года. Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш, а также на побережье курортного озера Иссык-Куль.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В то же время адвокат бывшего президента Сергей Слесарев утверждает, что его подзащитный задержан незаконно, поскольку обладает статусом экс-президента. Решение парламента о лишении Атамбаева данного статуса адвокат считает антиконституционным.