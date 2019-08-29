МИД Латвии: запуск миссии Евросоюза в Ормузском проливе грозит эскалацией в регионе

ХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. /ТАСС/. Евросоюз в обозримом будущем не примет решения о начале военной миссии в Ормузском проливе, поскольку это может способствовать военной эскалации в регионе. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс по прибытии на неформальную встречу глав МИД и министров обороны Евросоюза.

"Военная миссия может привести к военной эскалации в регионе, по этому вопросу нет согласия. Мы будем обсуждать эту проблему, но в ближайшее время не стоит ожидать никаких практических решений", - заявил он.