Боевики из украинского формирования "Азов" захватили трех военнослужащих ДНР

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Боевики украинского националистического формирования "Азов" в ночь на четверг в ходе нападения на позиции сил Донецкой народной республики в районе Горловки захватили трех военнослужащих. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

Ранее в оборонном ведомстве республики сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа ночью вышла к позициям сил ДНР на горловском направлении и завязала бой с республиканскими силами. В результате один военнослужащий ДНР погиб, один получил тяжелые ранения, еще трое военнослужащих были объявлены пропавшими без вести.

"Нашей разведкой получены уточненные данные о судьбе пропавших в ходе ночного боестолкновения военнослужащих Народной милиции ДНР. По имеющейся у нас информации, наши защитники захвачены в плен боевиками полка "Азов" и в настоящее время находятся на командном пункте в Новолуганском", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

По информации Народной милиции, для координации действий украинская группа использовала беспилотный летательный аппарат.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.