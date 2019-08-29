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Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра Украины

Телеканал NewsOne сообщил, что его утвердят в должности сразу же после отставки предыдущего кабинета
Президент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Об этом заявил в четверг представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает телеканал NewsOne.

Как ожидается, он будет утвержден в должности в течение сегодняшнего дня, сразу же после отставки предыдущего кабинета, который, согласно законодательству, автоматически слагает с себя полномочия с началом работы Рады нового созыва.

Алексею Гончаруку 35 лет, по образованию - юрист, доктор философии в области права, в прошлом - управляющий партнер одной из юридических фирм, внештатный советник экс-министра экологии Игоря Шевченко, советник первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, который при финансировании ЕС занимается регулированием отношений государства с бизнесом.

В должности заместителя главы офиса президента Украины Гончарук работает с 28 мая. Однако в политику он пытался попасть и ранее - в 2014 году баллотировался в депутаты от партии "Сила людей", которая не попала в Верховную раду.

Сейчас Гончарук сопровождает Зеленского в региональных поездках, отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

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