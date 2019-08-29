Партия Зеленского не будет создавать никаких коалиций в новой Раде

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" не будет заключать никаких коалиционный соглашений с представителями других партий в новом составе Верховной рады. Об этом сообщил депутат Давид Арахамия, который возглавил в парламенте фракцию президентской партии.

"Партия "Слуга народа" будет выполнять свою программу, - цитирует его слова агентство УНИАН. - У нас есть программа, и нам не нужно коалиционное соглашение".

По его словам, партия будет опираться только на свою фракцию, поскольку и так все считают, что "Слуга народа" "несет стопроцентную ответственность за все решения".

"Если вы с кем-то входите в соглашение, то это делается только для того, чтобы разделить ответственность, - продолжал он. - Мы видели рейтинги, мы видели опросы, и никто не будет думать, что мы что-то можем с кем-то разделить. Виноваты будем мы. Хвалить или ругать будут нас, тогда зачем нам коалиционное соглашение?"

По итогам состоявшихся в июле внеочередных выборов партия "Слуга народа" получила большинство в парламенте страны.