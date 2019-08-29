Болтон: США заинтересованы участвовать в утилизации боеприпасов в Приднестровье

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. США заинтересованы совместно с Россией участвовать в утилизации боеприпасов на складах в непризнанном Приднестровье, которые свозились туда в процессе вывода советских военных из европейских стран. Об этом в аэропорту Кишинева сообщил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, завершивший свой визит в Молдавию.

С предложением начать процесс утилизации на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном 24 августа выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Лучшая возможность реализовать этот проект - создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было свое предложение, у США - свое. Я сказал президенту, что мы можем предоставить техническую помощь", - отметил Болтон.

По его словам, у США большой опыт уничтожения неразорвавшихся боеприпасов, химического оружия. "Могут быть различные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества, тестом", - отметил представитель США.

Шойгу озвучил свое предложение в ходе визита в Кишинев, где он принимал участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма. Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была заблокирована Тирасполем в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Предложение министра обороны РФ также поддержал лидер Приднестровья Вадим Красносельский, обративший внимание, что у значительной части снарядов давно истекли сроки хранения. При этом Красносельский подчеркнул, что вопросы утилизации будут решаться в ходе переговоров между Приднестровьем и РФ.

По разным данным, на складах в селе Колбасна хранятся тысячи тонн боеприпасов. Охрану вооружений осуществляет Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также помогает проводить миротворческую операцию на Днестре. Она осуществляется по соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ", которое подписали 21 июля 1992 года в Москве президенты РФ и Молдавии. С тех пор российские миротворцы поддерживают мир в разделительной Зоне безопасности по реке Днестр вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.