Валенса осудил Варшаву за решение не приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение польских властей, которые не пригласили президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Rzeczpospolita.

По его словам, в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать". "Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения", - подчеркнул Валенса.

В этом году главные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику приедут 250 гостей из 40 стран, включая президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Россию польские власти решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль относится к нему негативно. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить". За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.