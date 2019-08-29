СМИ: Верховная рада продлила работу первого заседания до исчерпания повестки дня

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Верховная рада будет работать в четверг до исчерпания повестки дня. Соответствующее решение приняли депутаты, сообщает "РБК-Украина". Обычно заседание украинского парламента длится до 18:00.

Депутаты утвердили повестку дня на это заседание. Она включает 27 вопросов. В числе наиболее важных - избрание председателя Рады, заслушивание внеочередного послания президента Украины, назначение премьер-министра, министра обороны, главы МИД.

Также будут рассмотрены: проект закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов)", назначение председателя Службы безопасности Украины, вопрос предоставления согласия депутатов на назначение на должность президентом генерального прокурора.

В четверг депутаты Верховной рады IX созыва принесли присягу на верность Украине, новый парламент начал свою работу.