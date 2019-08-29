"Слуга народа" предложила Андрея Загороднюка на пост министра обороны Украины

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Фракция "Слуга народа" в Верховной раде предложила назначить министром обороны в новом правительстве внештатного советника президента страны Владимира Зеленского, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Андрея Загороднюка. Об этом сообщил депутат от фракции Богдан Яременко.

"Слуга народа" предложила на пост министра обороны Андрея Загороднюка", - приводит слова Яременко издание "Зеркало недели".

Загороднюк является руководителем компании "Дискавери Буровое оборудование". В начале июля он стал советником Зеленского, после чего вошел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".

Загороднюк учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.