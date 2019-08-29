Внефракционные депутаты Рады сформировали группу "За будущее"

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Внефракционные депутаты Верховной рады нового созыва создали группу "За будущее", в которую вошли 23 парламентария. Об этом в четверг заявил временно председательствующий в Раде Дмитрий Разумков.

"Депутатская группа "За будущее", количественный состав - 23 народных депутата", - сообщил он. Ее сопредседателями названы Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Кроме того, в Раде создано пять фракций. В их состав вошли депутаты от пяти партий, которые преодолели проходной барьер на внеочередных парламентских выборах 21 июля этого года, - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". При этом фракция от партии "Слуга народа" получила достаточно мандатов - 254 - для формирования законодательного большинства, то есть способна единолично принимать законопроекты.